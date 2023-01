Crediti dimezzati ma certi, o quanto meno con una maggiore percentuale di recupero grazie alla possibilità stabilita per legge di una definizione agevolata.

La commissione Finanze, riunita ieri pomeriggio presso l'aula consiliare Luigi Meddi, si è espressa a favore dello stralcio parziale dei crediti relativi alle multe comminate dalla Polizia Locale tra il 2000 e il 2015 ma attualmente ancora esigibili perché correttamente notificati ai destinatari. Una possibilità prevista dalla legge finanziaria 2022, che permetterà appunto lo stralcio per le mini cartelle esattoriali degli enti locali, consentendo da un lato di recuperare 19 milioni di debiti pendenti a livello nazionale ma anche smaltire 1132 miliardi di euro di crediti inesigibili.



Nel caso del Comune di Aprilia, la commissione ha scelto di aderire alla rottamazione delle mini cartelle esattoriali, accogliendo la possibilità offerta dal Ministero dell'economia e finanze. Stando ai dati relativi ai debiti pendenti legati alle multe comminate tra il 2000 e il 2015 ma tutt'ora esigibili, risultano ad oggi un totale di 450 mila euro di crediti esigibili ma ad oggi non versati nelle casse dell'ente di piazza Roma. Aderendo alla manovra, che riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada e per somme inferiori a 1.000 euro, verranno stralciati interessi di mora maturati nel tempo. Questo da un lato porterà la riduzione dei crediti esigibili a 280 mila euro, dall'altro ha lo scopo di ridurre l'impatto economico sui destinatari, accorciare gli iter, ridurre le contestazioni e aumentare quindi la possibilità che i crediti entrino effettivamente nelle casse dell'ente.