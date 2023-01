Sono arrivate questa mattina le condanne per gli imputati nel processo Scarface per le persone che hanno scelto il rito abbreviato. Il Comune di Latina si è costituito parte civile insieme all'Associazione Caponnetto e al collaboratore Emilio Pietrobono. Ecco le condanne disposte dal giudice Angelo Giannetti:

Venti anni di reclusione per Carmine Di Silvio; 14 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa per Costantino Di Silvio detto Costanzo; sette anni e quattro mesi e mille euro di multa a Costantino Di Silvio detto Cazzariello; diciannove anni e 20mila euro di multa per Antonio Di Silvio; diciannove anni e nove mesi e 20mila euro di multa per Ferdinando Di Silvio; sei anni e 30mila euro di multa per Alessandro Zof; sei anni e 2mila euro di multa per Anna Di Silvio; quattro anni per Riccardo Mingozzi; diciannove anni e 24mila euro di multa per Fabio Di Stefano; tre anni e otto mesi per Daniel Alessandrini; due anni e otto mesi per Mirko Altobelli; quattro anni e cinque mesi per Michele Petillo; sei anni e otto mesi con 4mila euro di multa per Alessandro Di Stefano; sei anni e 2mila euro di multa per Manuel Agresti; quattro anni e otto mesi con 2mila euro di multa per Marco Ciarelli; quattro anni e 2mila euro di multa per Simone Di Marcantonio; quattro anni e 6mila euro di multa per Salvatore Di Stefano; tre anni e otto mesi con 5mila euro di multa per Franco Di Stefano; sei anni e otto mesi con 30mila euro di multa per Simone Ortenzi;