Stava facendo jogging tra le strade della città, quando un uomo, un extracomunitario classe 1961, ha iniziato a molestarla palpeggiando le parti intime. L'uomo è stato immediatamente denunciato a piede libero dai carabinieri, dopo che lo hanno raggiunto a margine della denuncia sporta dalla donna, una cittadina italiana classe 1972.

I fatti sono avvenuti a Cisterna, in via Giovani Vittime della Strada, lo scorso 21 gennaio. Dopo la denuncia, i militari del locale Comando Stazione avviavano le ricerche del soggetto e, grazie anche alla descrizione dettagliata fornita dalla denunciante, veniva rintracciato nelle vie di questo Centro.

Tale soggetto veniva pertanto condotto presso il citato Comando Stazione ove la denunciante lo riconosceva, senza ombra di dubbio, come il suo molestatore, per cui si avviavano le attività di rito.

Il soggetto fermato veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Le attività di prevenzione, sviluppate dall'Arma dei Carabinieri in piena sinergia con gli attori istituzionali operativi sul territorio, finalizzati allo stimolo della formazione di una più consapevole cultura della legalità, soprattutto nei confronti di reati particolarmente odiosi come quelli contrastati dalle norme del Codice Rosso, trovano efficace riscontro nelle attività di controllo del territorio sviluppate dai Comandi dipendenti dal Reparto Territoriale di Aprila su precisa strategia del Comando Provinciale di Aprilia diretto dal Colonnello Lorenzo D'Aloia, ad ulteriore riscontro della positiva ricaduta e verificata bontà del rapporto che lega la cittadinanza all'Arma dei Carabinieri, presente in maniera capiliare sul territorio grazie ai presidi di legalità rappresentati dai Comandi Stazione.