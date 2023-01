Hanno forzato la porta d'ingresso per poi rubare tutti gli smartphone che hanno potuto. E' questo quanto accaduto a Sabaudia, nella notte tra mercoledì e giovedì all'interno di un negozio di elettronica in via Carlo Alberto, una strada in cui sono presenti molte attività commerciali. Questo quanto accaduto in base ad una prima ricostruzione dei fatti. In una manciata di minuti i ladri hanno appunto forzato la porta principale dell'attività per poi sottrarre circa 50 smartphone dandosi quindi rapidamente alla fuga. Da quantificare i danni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai Militari dell'Arma della stazione di Sabaudia che hanno avviato i primi accertamenti. Non si esclude che possano essere visionate le telecamere di altre attività nonchè quelle installate dal Comune per risalire agli spostamenti dei malviventi cercando quindi di individuare possibili mezzi di fuga o appunto le persone che hanno messo a segno il colpo. Un furto ben studiato purtroppo quello messo a segno ai danni della nota attività commerciale, ma comunque le indagini da parte dei Carabinieri proseguono per individuare autori ed eventuali complici.