Singolare incidente in strada Piccarello nel primo pomeriggio di oggi, dove un'automobile ha perso il rimorchio che trasportava una barca, finiti nel fosso che costeggia la carreggiata. Stando a una prima ricostruzione, la vettura proveniva dalla statale Pontina e viaggiava in direzione di Latina quando, poco dopo la prima curva, per cause ancora da chiarire, ha sbandato perdendo il carrello che trasportava la barca.

La macchina in ogni caso è rimasta in carreggiata, non è rimasto coinvolto nessuno nel sinistro e non si sono registrati danni alle strutture, quindi il proprietario del mezzo ha provveduto autonomamente al recupero dell'imbarcazione con un autogru. Le forze di polizia sono intervenute per fornire ausilio nella gestione della viabilità.