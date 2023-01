Seguendo alcuni noti assuntori gli agenti sono arrivati ad un casolare nei pressi del quale – la struttura era nelle disponibilità del 30enne apriliano – sono stati trovati e sequestrati 2,5 chili di hascisc, due etti e mezzo di marijuana e altri due etti e mezzo di , nei pressi del laghetto di pesca sportiva 30enne incensurato, molti assuntori dai Castelli Genzano, lanuvio Campoleone, hanno seguito i clienti fino ad un'abitazione nelle disponibilità, quasi tre chili di droga, 2,5 kg di hascisc, 250 grammi di marijuana e e quasi due etti di cocaina. Il 30enne arrestato è stato inizialmente portato in carcere a Latina e dopo l'interrogatorio di garanzia il giudice ha concesso la detenzione domiciliare in attesa di giudizio.

Una brillante operazione condotta dagli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Genzano, diretti dal commissario Capo Matteo De Bonis, ha permesso di sequestrare quasi 3 chili di droga e trarre in arresto un 30enne, incensurato, ritenuto a capo di un vasto giro si spaccio che era portato avanti da un centro sportivo con tanto di laghetto di pesca sportiva a Campo di Carne.

