Inquietante rapina ieri sera in via Faggiana, nei pressi di Borgo Isonzo, dove un uomo è stato fermato da due sconosciuti che gli hanno portato via dall'auto dopo averlo fatto scendere dall'abitacolo con la forza.

La vittima è un anestesista dell'Icot che aveva appena finito il turno di lavoro: una volta uscito dall'ospedale ortopedico e imboccata la complanare della statale Pontina, l'uomo si è trovato la strada sbarrata da due uomini a piedi che alzavano le braccia come per chiedere aiuto.

Uno dei due si è avvicinato al conducente e con gesti rapidi, prima che potesse rendersi conto di quello che stava succedendo, ha aperto lo sportello e l'ha strattonato fuori. Con la stessa rapidità il bandito e il complice sono saliti a bordo e sono scappati. A quel punto il malcapitato ha chiesto aiuto al 112: per le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile.