Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in strada Congiunte Destre, a poca distanza dall'incrocio con strada del Saraceno, dove una vettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un guasto, fatto sta che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per avere ragione del violento rogo che ha divorato in fretta la vettura.

Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, il conducente è riuscito appena in tempo ad accostare l'auto sulla banchina dopo essersi accorto che qualcosa non andava, ovvero quando il fumo ha iniziato a fuoriuscire dal vano motore. Ma a quel punto era troppo tardi per salvare il mezzo dalle conseguenze devastanti del rogo. In pochi istanti infatti le fiamme hanno avvolto la parte anteriore della macchina, alimentate dai materiali infiammabili