Furto in pieno giorno a San Felice Circeo, sottratti preziosi da una gioielleria. E' quanto avvenuto ieri mattina all'interno di un'attività nel centro storico. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto due donne sono entrate all'interno della gioielleria chiedendo di vedere dei preziosi. Con estrema destrezza le due hanno arraffato i preziosi esposti sul tavolo dell'attività per poi darsi alla fuga. Si presume che le due donne abbiano fatto un tratto a piedi considerando la chiusura al traffico nel centro storico, per poi raggiungere un punto all'esterno attese da un complice in auto. Questa ovviamente un'ipotesi che potrebbe essere confermata o meno anche dalle telecamere di altre attività commerciali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, il danno è da quantificare. Si tratta del secondo furto in pochi giorni sul territorio. A poca distanza, nel vicino Comune di Sabaudia, ignoti hanno com'è noto svaligiato un negozio di elettronica su via Carlo Alberto portando via circa 50 smartphone. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri e non si esclude che si stiano già vagliando le immagini delle telecamere presenti in zona. L'attenzione resta comunque alta sul territorio soprattutto per quanto riguarda i titolari delle attività commerciali.