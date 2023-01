Concordando con la proposta formulata dal Questore di Latina, il Tribunale di Roma il 23 gennaio. ha emanato un decreto con il quale il giovane è stato sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, con l'obbligo di soggiorno presso il comune di residenza per anni due e con l'ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle ore 21.30 alle ore 06.30.

I poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, all'esito di una meticolosa attività istruttoria, hanno depositato presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma una minuziosa proposta, probante la pericolosità sociale del soggetto, già gravato dall'Avviso Orale e che non aveva assolutamente mutato le proprie condotte antigiuridiche.

La Questura di Latina, nell'ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio, ha individuato un cittadino italiano di anni 24 residente a Formia, già gravato da precedenti penali e di polizia, molto attivo sotto il profilo criminale. Questi, sin da giovanissimo, ha manifestato una notevole capacità a delinquere, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti e alle rapine a mano armata, mantenendo una condotta dissoluta e dimostrando costantemente il proprio esclusivo interesse per le attività illecite.

