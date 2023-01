Sanzioni, sequestri e controlli a tappeto da parte della Polizia Locale di Minturno, che, negli ultimi giorni, ha effettuato un'operazione a vasto raggio sulla viabilità. In particolare sono state individuate auto prive della revisione, altre senza assicurazione ed anche un mezzo sequestrato che comunque circolava. L'impiego del Targa System, installato nei punti strategici del territorio comunale, ha permesso l'individuazione di automobili che non erano in regola secondo quanto previsto dal codice della strada.

Gli uomini coordinati dal comandante Antonio Di Nardo, nella sola giornata dell'altro ieri hanno pizzicato otto automobilisti che circolavano senza la revisione dell'auto. Un altro invece transitava sulle strade minturnesi alla guida di una Fiat Panda sprovvista di assicurazione. Nel corso delle operazioni è stata intercettata un'auto condotta da un giovane campano, che oltre ad essere sprovvista del certificato di collaudo, trasportava cani e gatti, gran parte dei quali privi del microchip. Quindi il caso è stato segnalato al servizio veterinario della Asl, per i provvedimenti del caso. Con l'impiego del Targa System sarà difficile per coloro che circolano senza assicurazione e revisione farla franca, in quanto la strumentazione segnala subito in tempo reale il passaggio dei "furbetti" che "dimenticano" di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti. Tempi duri quindi per chi evita di pagare l'assicurazione e dimentica di effettuare il collaudo, visto che i mezzi in dotazione ai Vigili Urbani permettono l'individuazione dei furbi di turno. E a breve entrerà in funzione il telelaser, che individuerà a distanza tutti i mezzi che superano il limite di velocità. L'apparecchio è già disponibile e nel giro di pochissimi giorni, una volta esperite le ultime modalità, sarà utilizzato dagli agenti. Prevista anche l'installazione delle apparecchiature che controlleranno i passaggi ai semafori. Strumenti che, come previsto, saranno sistemati a tutti gli incroci ubicati lungo la vi Appia, da Marina di Minturno a Scauri.

Stretta anche sul parcheggio selvaggio, che si verifica nei pressi della stazione ferroviaria. L'altro giorno raffica di multe ai tanti automobilisti che avevano parcheggiato la loro auto in divieto di sosta. In particolare un'autovettura era stata posizionata in maniera tale che poco meno della metà rimaneva sulla strada che costeggia la ferrovia. Qualcuno che andava di fretta e che rischiava di perdere il treno? Forse, ma certamente non era il modo di lasciare il mezzo. I controlli, comunque, continueranno anche nei prossimi giorni con servizi appositamente predisposti.