Un lungo anno con oltre tremila interventi quello appena andato in archivio per la Polizia Locale. Lo si scopre attraverso il bilancio delle attività svolte presentato dal comandante Raoul De Michelis in occasione della festa del santo patrono San Sebastiano. Un'attività a tutto campo, a partire dal controllo delle strade. Spulciando un po' i numeri all'interno del report si scopre come sono oltre 7000 le sanzioni irrorate per violazioni al codice della strada, 200 i fermi e sequestri amministrativi, 261 verbali per veicoli non sottoposti a revisione e 174 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. In tre circostanze i controlli hanno portato a denunce per guida in stato di ebrezza ed uso di sostanze stupefacenti, mentre in due casi sono stati scoperti al conducente dei documenti contraffatti. Per quanto riguarda invece il numero degli incidenti stradali, sono stati in totale 93, di cui 3 mortali, 40 con feriti e 53 con danni a veicoli o cose. Un numero aumentato rispetto a dodici mesi fa, quando i sinistri totali erano stati 84. E rispetto al 2021 c'è un altro dato in aumento, ed quello del ritiro dei veicoli rimossi, passato da 40 a 101.



Altro importante risultato sottolineato anche dal comandante De Michelis durante il suo intervento è quello alla lotta all'abbandono selvaggio di rifiuti, fatto grazie ad un controllo delle pattuglie nei punti nevralgici e con l'ausilio di telecamere fisse e foto-trappole. Negli ultimi dodici mesi, questa attività ha permesso di rintracciare 293 persone, molte delle quali non residenti a Cisterna, sorprese ad abbandonare rifiuti nel comune pontino e per questo sanzionati.

Intensa anche l'attività di polizia giudiziaria con 15 reati edilizi ed ambientali accertati e 48 controlli di natura edilizia (Scia, Cila, Cil), mentre sono stati ben 329 i verbali per violazioni amministrative (terreni incolti, occupazione abusiva alloggi Ater). Un'attività di controllo e tutela della persona e dell'ambiente ma anche degli animali. Sono stati oltre 250, tra interventi e richieste di soccorso, quelli a tutela degli animali. Numeri e interventi che disegnano l'impegno totale degli agenti nel 2022; dati che aiuteranno il Comando ad affrontare questo anno, appena iniziato.