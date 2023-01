Un grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in via del Lido a Latina poco prima del rondò di via Nascosa. In uno scontro tra una Tuareg Volksvagen e una moto Kawasaki, due giovani del capoluogo sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Santa Maria Goretti di Latina e in eliambulanza al San Camillo di Roma. In base ad una prima ricostruzione, la moto procedeva verso il mare quando è entrata in collisione con il suv condotto da un uomo di Latina che proveniva in senso opposto e stava girando per entrare nel parcheggio di un bar. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, la Squadra Volante e gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito un sopralluogo per accertare la dinamica. I due ragazzi erano diretti al mare dove ad attenderli c'erano alcuni amici.