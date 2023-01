Accusa un malore mentre corre, gravissimo un uomo ora trasportato presso il pronto soccorso della casa di Cura città di Aprilia. L'episodio si è verificato a mezzogiorno in via Monteverdi. Il runner stava percorrendo il tratto di strada quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. A notarlo alcuni passanti ed hanno allertato gli operatori del 118. Giunti sul posto gli operatori di San Paolo della Croce ed Hearth life gli hanno praticato il massaggio cardiaco per almeno 20 minuti. L'uomo è poi stato trasferito in gravi condizioni presso il pronto soccorso di Aprilia.