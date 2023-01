Ha accusato un malore mentre si trovava nell'area ristoro del centro commerciale Aprilia 2. E' stato soccorso dall'ambulanza del 118 un pensionato che per cause da accertare si sarebbe accasciato a terra ieri poco dopo le ore 19.00 davanti agli occhi di molti clienti. Sono stati proprio alcuni di loro, insieme a un addetto della sicurezza del centro, a dare l'allarme e chiamare il 118, restando accanto all'anziano fino all'arrivo dell'ambulanza, poco dopo sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso di Aprilia. Al momento del ricovero in via delle Palme era cosciente.