E' stato soccorso dal personale del 118 intervenuto insieme agli agenti della Polizia locale di Aprilia il conducente di una moto che oggi, nel primissimo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un incidente tra la moto su cui viaggiava e una vettura.

Lo scontro è avvenuto lungo via Bardi, all'altezza dell'intersezione con via Tiziano. Al momento del trasferimento al pronto soccorso, le condizioni del centauro sembravano serie, ma non tali da metterne a rischio la vita, si attendono comunque ulteriori risvolti dalla clinica di via delle Palme. Agli agenti di viale Europa il compito di accertare le responsabilità del sinistro.