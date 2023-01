Sbanda, perde il controllo dell'auto che finisce contro un palo della luce e si ribalta.

E' incredibilmente uscito da solo, illeso, dall'abitacolo della sua vettura il conducente di un'auto che nella notte è rimasto coinvolto in uno spettacolare incidente lungo via dei Parchi Ausente, in territorio comunale di Minutrno.

L'allarme alla sala operativa del 115, è giunto poco dopo le due della notte scorsa. Sul posto è stato inviato il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, ma quando la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Castelforte è giunta sul posto, all'interno della vettura, ribaltatatasi e fermatasi sottosopra, non vi era nessuno. Poco distante, in zona sicura, i soccorritori hanno notato un uomo, che risulterà essere il conducente dell'auto. Era uscito illeso da solo dall'abitacolo.