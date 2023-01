Un enorme incendio ha distrutto questa notte il punto vendita "Orizzonte" sulla Pontina, all'altezza di Castel Romano. Le fiamme hanno raggiunto metri di altezza e sono ancora in corso le opere di spegnimento e bonifica della zona da parte dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono state impegnate per ore, mentre si indaga sulle cause del rogo. Condizionato anche il traffico in entrambi i sensi di marcia. In via precauzionale questa mattina resterà chiuso anche il Castel Romano Designer Outlet, fino alle ore 14.