Avrebbe tentato un approccio sessuale non arrivando all'atto esplicito. Nei guai un 65enne di Fondi che è accusato dalla nipote di 15 anni di aver tentato di abusare di lei nello scorso ottobre, quando erano rimasti soli in casa. La ragazzina, ieri, ha confermato di essere stata oggetto di violenza da parte del congiunto davanti ai giudici del tribunale di Latina in occasione dell'incidente probatorio.

Per i genitori della minore, l'uomo avrebbe cercato di sfruttare l'unico momento in cui era rimasto solo con la nipote. In aula, ad assistere la giovane, c'erano l'avvocato Giulio Mastrobattista e la psicologa Laura Venditti.