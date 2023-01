Un terribile incidente avvenuto questa mattina sulla via Pontina all'altezza del km 47, quando alcuni veicoli che stavano rallentando a causa della coda sono entrati in collisione. Il conducente di una Ford infatti, probabilmente a causa di una distrazione, non si è accorto che davanti il flusso di veicoli stava rallentando improvvisamente e ha centrato una Mercedes con a bordo due persone. Le due auto sono andate in testacoda e hanno coinvolto anche una terza vettura il cui conducente, per fortuna, si è accorto che dietro gli stavano piombando addosso le due vetture incidentate ed è riuscito a fare qualche metro in avanti evitando gravi danni. Sul posto due pattuglie della polizia stradale il personale di Anas, due ambulanze ed un elicottero per far atterrare il quale infatti gli agenti del distaccamento apriliano della polstrada hanno dovuto chiudere la via Pontina al traffico in entrambe le direzioni per un quarto d'ora. Fortissimi disagi al traffico con code lunghe diversi chilometri in direzione della capitale