Stava passeggiando in via Fratelli Bandiera quando davanti a lui, proprio sul marciapiede all'angolo con l'area sosta ex mercato, si è aperto un grosso buco, di oltre un metro, sul pavimento. E' stata una questione di attimi: l'uomo, un cittadino residente a Cisterna di 62 anni con problemi di deambulazione non è riuscito ad evitare l'improvvisa falla ed è caduto malamente accusando un forte dolore sul costato. Aiutato da alcuni presenti al fatto è stato accompagnato per tutti gli accertamenti del caso presso il pronto soccorso di Aprilia. Dopo una giornata di controlli sono state escluse fratture o lesioni gravi; ne avrà comunque per almeno una settimana prima di ristabilirsi completamente dalla brutta caduta.

«Fortunatamente sto bene ma poteva andare di gran lunga peggio. Ero da poco uscito dal circolo - ci ha raccontato il 62enne - per dirigermi verso il centro quando sotto al piede destro non ho sentito più nulla. A quel punto ho cercato di rimanere in piedi aggrappandomi a qualcosa ma sono caduto in questa buca».