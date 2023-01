I funerali del maresciallo Raffaele Avino si terranno sabato mattina alle 10 presso la parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro. Il feretro del carabiniere che per tanti anni ha prestato servizio presso il Comando stazione di Campoverde e che da qualche tempo era stato trasferito a Latina, presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro, sarà salutato dal picchetto dei colleghi e da tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato i valori umani e la dedizione alla divisa. Da giorni la comunità si stringe intorno alla moglie e ai figli di 13 e 20 anni del maresciallo Avino colto da un malore fulminante mentre faceva jogging per le vie di Aprilia.