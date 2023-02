Ad Aprilia, in questi minuti, la colonna di fumo è così alta da essere visibile a chilometri di distanza e sul posto si sono portate già le prime squadre antincendio.

Una densa colonna di fumo nero e acre si sta alzando dall'interno dei capannoni di via Enna. Un sito dismesso da decenni e negli anni divenuto una discarica vera e propria, oggetto di un intervento proprio durante l'emergenza pandemica per sgomberare le decine di senzatetto che nel frattempo vi avevano realizzato alloggi di fortuna e che attendeva il termine della bonifica.

