E' stato rimesso in sicurezza il muro di recinzione della scuola Marcucci nel quartiere San Valentino, a Cisterna. Da anni le radici degli alberi a dimora nell'area intorno all'edificio scolastico avevano fatto incrinare il muro e la sua ringhiera in modo pericoloso sia per chi si trovasse all'interno dell'area di pertinenza scolastica, sia per i pedoni del marciapiede adiacente. Con fondi di bilancio è stato affidato incarico per la ricostruzione e messa in sicurezza del muro. I lavori sono iniziati e si sono conclusi nel mese di gennaio ed hanno interessato un tratto di circa 70 metri lineari con la rimozione della ringhiera, la demolizione del muro danneggiato, la realizzazione delle fondamenta, la costruzione di un nuovo muro con pilastri rompitratta in cemento armato in modo da garantire solidità e stabilità nel tempo, ripristino della ringhiera.

«Siamo soddisfatti per essere riusciti ad avviare e ultimare in breve tempo, nonostante alcune giornate di maltempo, dei lavori attesi da anni – affermano gli assessori ai Lavori Pubblici Andrea Santilli e alla Scuola Emanuela Pagnanelli -. È stata una ferma volontà di questa Amministrazione sia per restituire sicurezza ai frequentatori della scuola e ai pedoni nel marciapiede esterno, sia per ristabilire il decoro urbano in quell'area del quartiere San Valentino. Infine, per dare una prova tangibile della nostra attenzione ai problemi delle strutture scolastiche di Cisterna, che sono tanti ma che stiamo puntualmente affrontando per risolverli»