Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato oggi pomeriggio nei capannoni dell'ex Freddindustria. Sul posto da diversi ore si trova i vigili del fuoco del distaccamento e i volontari dell'associazione di protezione civile Alfa di Aprilia, presenti con 2 autobotti e 7 volontari. Gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno chiuso via Enna e per oltre un'ora hanno gestito la viabilità su via Toscanini, dove il traffico è andato in tilt. La densa colonna di fumo nero, ben visibile in tutta la città per oltre un'ora, ha spaventato i cittadini di Aprilia che da tempo chiedono la bonifica dell'area, diventata in questi anni una discarica a cielo aperto

