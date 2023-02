Un incidente stradale è avvenuto nella notte in pieno centro a Latina, a poca distanza dal Palabianchini, in via Villafranca all'altezza dell'incrocio con via Ombrone. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che sono prontamente intervenuti, una Mercedes condotta da un uomo di 55 anni è uscita fuori strada e ha preso alcuni veicoli che erano parcheggiati, tra cui una Dacia e una Fiat Tipo. L'impatto è stato violento e i cartelli stradali a causa della botta sono stati divelti e sono finiti sui veicoli in sosta. A riportare la peggio un uomo di 55 anni si tratta del conducente della Mercedes, trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma.