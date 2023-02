Docenti e alunni in classe con sciarpe, capotti e guanti: succede alla scuola Aldo Manuzio, nei plessi della secondaria di primo grado della Ic Manuzio dove da giorni le temperature sono rigide e i termosifoni non funzionano. Una criticità che non è emersa oggi ma è diventata ormai conclamata: da quando sono stati accesi qualche mese fa i termosifoni hanno sempre lavorato a singhiozzo, ma in questi giorni – a detta delle famiglie - sono completamente spenti per un guasto e la situazione è diventata insostenibile. La dirigente scolastica ha emesso una circolare con la quale informava le famiglie che i termosifoni sono guasti limitando il disagio alla giornata di oggi, ma in realtà il problema secondo le famiglie va avanti in modo discontinuo già da alcuni giorni: "Si comunica che mercoledì 01/02/2023 – si legge nella circolare - l'impianto di riscaldamento nelle aule della sede Manuzio non sarà funzionante per un guasto tecnico. Sono stati già avvertiti i responsabili del Comune che provvederanno quanto prima". Intanto le aule sono al freddo e già oggi molti genitori non hanno fatto entrare i figli in classe.