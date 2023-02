Ha inviato delle foto hard dal contenuto inequivocabile a tre studenti (due ragazzi e una ragazza), di una scuola superiore del capoluogo pontino dove fino a poco tempo fa insegnava religione. Sono stati alcuni ragazzi a denunciare l'accaduto e a parlarne con dei docenti di cui si fidavano, che si sono rivolti in un secondo momento al dirigente scolastico, convocando l'insegnante.

E' una vicenda molto delicata su cui vige uno stretto riserbo quella venuta alla luce a Latina e su cui sono in corso accertamenti da parte degli organi competenti dopo le segnalazioni degli studenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni e non sono tutti della stessa classe.I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi e l'insegnante che a quanto pare aveva un contratto da supplente non insegna più.