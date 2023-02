Il doppio incarico non poteva essere conferito e la Corte dei Conti condanna tutti, dall'ex direttore generale Carla Amici all'ex sindaco Roberta Tintari, oltre che Francesco Schininà, Giacomo Percoco, Chiara MAria Tosti, Luigi Maragoni, Emanuela Zappone, Tiziana Paquariello, Elettra Percoco e Cristina Zaccaria.

I fatti riguardano proprio la nomina di Carla Amici a direttore generale dell'Azienda Speciale, a cui è concorso il secondo incarico aggiuntivo di consulenza del lavoro e fiscale della stessa azienda. La contestazione mossa dalla Corte dei Conti riguarda l'incarico ricoperto da Amici nel periodo 2015 - 2021, periodo durante il quale avrebbe percepito indebitamente la somma di 163.089 euro. Somma della quale ora si chiede la restituzione.

A dover fronteggiare l'onere di quella restituzione sono chiamati Carla Amici, per l'intera somma, Roberta Tintari nella misra del 30%; Francesco Schininà nella misura del 15%; Giacomo Percoco nella misura del 15%; Maria Chiara Tosti e Luigi Maragoni nella misura del 20% del danno imputato alla Amici in solido tra loro; Emanuela Zappone, Tiziana Pasquariello, Elettra Percoco e Cristina Zaccaria nella misura del 20% in solido tra loro.