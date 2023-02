È stato effettuato questa mattina un sopralluogo da parte del personale del servizio di prevenzione e dei colleghi del servizio di igiene della Asl di Latina presso il sito della ex dogana in via Enna devastato dalle fiamme nel pomeriggio di mercoledì.

I tecnici che annunciano che saranno comunque necessari i campionamenti e analisi, sono intervenuti principalmente per un motivo: capire se a vista sono presenti tracce di eternit.

Poco fa una nota del sindaco Antonio Terra in merito ad un vertice tenuto sì poco fa in comune riporta che i vigili del fuoco confermano che l'incendio ha bruciato la struttura portante in cemento armato e la relativa copertura in metallo e soprattutto confermano che, a vista, non risultano essere presenti lastre di eternit.