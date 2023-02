Questa mattina sono comparse alcune scritte per Alfredo Cospito in via della Stazione, la strada che congiunge la via Nettunense alla scalo ferroviario di Aprilia. Sulla parte esterna di un muro è comparsa una scritta con lo spray: "Cospito libero", un riferimento al leader degli anarchici che si trova in carcere per la gambizzazione di un dirigente dell'Ansaldo Nucleare e per l'attentato del 2006 contro la scuola Allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, attentato per il quale ha ricevuto la condanna all'ergastolo ostativo. L'uomo dal 20 ottobre 2022 ha iniziato uno sciopero della fame contro le condizioni del regime 41-bis al quale è sottoposto, mentre negli ultimi giorni in Italia si è assistito a una serie di azioni violenti (come auto bruciate) e di messaggi rivendicati dagli stessi anarchici, come ad esempio le scritte pro Cospito in varie città italiane.

Adesso bisognerà capire se si tratti di un'azione degli anarchici oppure di un gesto isolato di qualche vandalo, sul caso sono state avviate delle verifiche da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.