Nelle prime ore della mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Latina e della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, all'esito di un'attività d'indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza e dal Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale a carico di P. P. di 39 anni, F. F. di 46 anni, C. F. di 28 anni e C. M. di 58 anni.

Da quanto emerso dal complesso dell'attività investigativa, i quattro indagati, con il 39enne in posizione di preminenza rispetto agli altri, risultano essere stati i gestori di una fiorente attività di spaccio nel territorio di Sabaudia, effettuando numerose cessioni di cocaina ad una vasta e variegata platea di assuntori tra l'estate e l'autunno del 2022.

L'estrema accortezza dimostrata dagli indagati, con particolare riguardo ai luoghi dove occultare lo stupefacente, ha reso più complessa l'attività investigativa in questione. Nonostante tali difficoltà ed a riscontro di quanto ipotizzato, in corso di attività sono stati effettuati alcuni recuperi di stupefacente, sanzionando amministrativamente alcuni acquirenti.

L'attività d'indagine – svolta anche con l'ausilio di telecamere ed intercettazioni telefoniche – ha consentito di appurare come l'abitazione del 39enne rappresentasse un punto di riferimento per i numerosi assuntori della zona. Nel corso di una perquisizione effettuata il 19 ottobre 2022, poi, presso l'abitazione è stata rinvenuta un'agenda relativa alla contabilità dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione, degli involucri dotati di calamita e materiale per il confezionamento.