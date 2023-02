Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio a Borgo Piave, in prossimità dell'incrocio tra via Missiroli e strada del Crocifisso. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con una pattuglia del Distaccamento di Aprilia, una Dacia Duster con una famiglia a bordo è entrata in collisione con un ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 guidato da un bracciante indiano di 54 anni. A causa dell'impatto, molto violento, il conducente del motorino ha riportato una serie di gravi fratture che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nel corso dei rilievi, necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto, non sono mancati i disagi per la viabilità.