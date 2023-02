Continuano i sopralluoghi nell'ex Freddindustria dopo il terrificante incendio di mercoledì che ha distrutto quattro capannoni del sito industriale dismesso in via Enna.

Ieri mattina gli agenti della polizia locale e i tecnici dell'ufficio Ecologia del Comune di Aprilia hanno eseguito un controllo nell'area sottoposta a sequestro preventivo dalla Procura di Latina, un sopralluogo teso a verificare lo stato dei luoghi degli edifici incendiati che servirà per disporre gli atti per la messa in sicurezza del complesso industriale. Durante il sopralluogo è emerso che i quattro capannoni risultano lesionati dal rogo, è dunque concreto anche il pericolo di un crollo di questi fabbricato e perciò sarà necessario intervenire con urgenza. Per questo nei prossimi giorni l'amministrazione comunale provvederà ad emettere gli atti amministrativi necessari, molto probabilmente con una nuova ordinanza per la messa in sicurezza dei luoghi e la bonifica dell'area.