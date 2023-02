Due arresti ieri a Gaeta da parte della polizia del posto. In manette due cittadini albanesi di 20 e 22 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza è stata anche segnalata alla Prefettura una ragazza ventenne per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante le attività di controllo del territorio da parte degli operatori del Commissariato di Gaeta, è stato notato un veicolo in sosta in una zona marginale di un parcheggio con a bordo tre giovani che, alla vista degli agenti, hanno assunto un atteggiamento inquieto ed evasivo. I poliziotti, insospettiti da tale condotta, hanno approfondito le modalità del controllo, rinvenendo all'interno dell'abitacolo una scatola in metallo con all'interno 16 involucri in cellophane termosaldato contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché somme di denaro e cellulari che i due ragazzi celavano all'interno dei propri capi di abbigliamento.

Inoltre, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, cui ha contribuito una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Formia, è stata recuperata altra sostanza stupefacente e altro denaro contante, per un totale di circa 50 grammi di cocaina e oltre 5.000,00 euro in banconote di vario taglio. I due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere.