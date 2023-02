Una delle tante richieste di attenzione arriva dai residenti di viale Le Courbusier, vittime del degrado di strade e parchi in cui versa la città di Latina. A scriverci è un cittadino, che fotografa la situazione di scempio di una delle zone più abitate della città dove i cittadini, disperati, hanno dovuto addirittura provvedere da soli a tappare le buche all'interno del parcheggio che era diventato ormai un colabrodo: "Sono un residente del palazzone di fianco la cittadella giudiziaria in viale Le Corbusier - scrive il cittadino - Già da diversi anni abbiamo fatto presente agli organi competenti il totale degrado in cui versa questo tratto di strada ,il "parco" pubblico abbandonato e sporco, la strada priva di un adeguata illuminazione ,di un manto stradale ormai ridotto a un colabrodo e alla presenza di una obbrobriosa recinzione fatta di lamiere che ci costeggia dividendoci dalla proprietà della cittadella giudiziaria. Siamo ormai abituati a questa aberrante situazione che ogni giorno ci accompagna uscendo e rientrando nelle nostre case, ai furti delle macchine che ciclicamente avvengono e ai "furbetti" che incuranti del pericolo, sfrecciano con le proprie auto davanti ad adulti e bambini, per evitare il semaforo. Ciò nonostante, nel nostro piccolo, in questi giorni , abbiamo riparato a nostre spese le buche del manto stradale disastrato. Sperando che prima o poi qualcuno si accorga in che situazione vivono queste cento famiglie, si ringrazia e si inviano".