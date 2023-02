Un quindicenne di Latina è stato aggredito da tre sconosciuti in circostanze piuttosto insolite, ferito a una gamba con un coltello mentre si trovava in compagnia di alcuni amici suoi coetanei nel parco Falcone e Borsellino. L'inquietante episodio risale alle 21 circa di ieri, quando sono intervenuti i soccorritori di un'ambulanza per le cure del caso e i Carabinieri della Sezione Radiomobile per gli accertamenti necessari a ricostruire l'accaduto e risalire agli autori del ferimento, presumibilmente giovani italiani.

Quando si è consumata l'aggressione la comitiva di adolescenti si trovava in una delle zone meno frequentate dei giardinetti, il quadrante all'angolo tra via Nazario Sauro e viale XXI Aprile, quindi tra la circonvallazione e l'ex Consorzio Agrario. In quel punto si trovavano il quindicenne e i suoi amici testimoni dell'accaduto: ferito con un fendente all'altezza di un gluteo, il giovane è stato medicato sul posto dal personale del pronto intervento sanitario prima del trasferimento presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi, ma la lesione provocata dalla lama di un coltello era abbastanza profonda e ha richiesto l'applicazione di alcuni punti di sutura.

Il quindicenne non ha mai perso conoscenza e prima del trasferimento in ospedale è stato ascoltato dai Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per gli accertamenti del caso e le ricerche dei fuggitivi che hanno coinvolto anche le pattuglie della Polizia. La prima ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima e dai suoi amici è surreale, ma non del tutto improbabile vista la facilità con cui i giovani ricorrono alla violenza anche solo per ingannare la noia.

Il minorenne ferito sostiene di essere stato avvicinato dai tre ragazzi che gli avrebbero chiesto una sigaretta e lo avrebbero poi aggredito dopo la sua risposta negativa: lo avrebbero preso all'improvviso con la forza per trascinarlo dietro l'ex cabina elettrica situata all'interno dei giardinetti, dove uno di loro lo ha colpito a un gluteo con una lama. Non appena il giovane ha sentito il fendente, i tre sconosciuti lo hanno mollato e si sono allontanati in fretta verso il centro.

Sia la vittima che i suoi amici sostengono di non conoscere gli autori del ferimento, ma hanno fornito una loro descrizione dettagliata. Gli investigatori dei Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto nei particolari: per ora non viene esclusa alcuna ipotesi, anche l'eventualità che le cose possano essere andate diversamente.