Momenti di terrore si sono vissuti nella serata di ieri ad Anzio. Nella centralissima piazza Pia, intorno alle ore 21, un incendio ha divorato l'Emporio Venturi, uno dei negozi più noti e storici della città. L'esercizio commerciale è stato avvolto dalle fiamme e la coltre di fumo nero si è presto propagata verso i palazzi circostanti, costringendo la cittadinanza ad abbandonare le proprie case. A dirigere le delicate operazioni di evacuazione e spegnimento del rogo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con cinque squadre, compresa un'unità con scala elevatrice per soccorrere due persone che erano impossibilitate a scendere. Sulle cause del rogo si sta ora indagando.

