Due infermieri e un medico sono imputati in un'inchiesta finita davanti al gup del Tribunale Giuseppe Molfese per la morte di una paziente di 71 anni residente a Latina. La tragedia si è consumata il 18 ottobre del 2020 al Santa Maria Goretti. In base a quanto contestato dal pubblico ministero Andrea D'Angeli, titolare del fascicolo, il reato ipotizzato è omicidio colposo. L'inchiesta era stata aperta a seguito della denuncia presentata dai familiari della paziente ed era stata integrata da diverse consulenze e dai riscontri raccolti dalla Squadra Mobile, delegata dal magistrato inquirente.

Nella denuncia presentata subito dopo i fatti, è stata ricostruita la storia clinica della donna, (che soffriva di alcune patologie). Era stata ricoverata per un'operazione all'anca e quando tutto sembrava fosse andato per il verso giusto un imprevisto avvenuto all'Icot ha cambiato il decorso post operatorio. La 71enne è caduta dal letto e le ferite riportate - secondo quanto sostengono i parenti - hanno complicato il quadro clinico della donna provocandone in un secondo momento la morte all'ospedale Santa Maria Goretti.