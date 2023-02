Hanno aperto la porta sentendo alcuni scoppi trovandosi davanti un muro di fumo. E' quanto accaduto questa mattina poco dopo le sei del mattino ai residenti di un condominio in via del Ginepro a Sabaudia. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, sono partite da un locale tecnico al piano terra vicino l'ascensore. Complessivamente all'interno della palazzina vivono otto famiglie, molte persone avevano raggiunto il terrazzo altre sono riuscite a scendere.

Fondamentale l'intervento di un condomino che è riuscito con un estintore a tenere a bada le fiamme fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco che poi hanno avviato le operazioni di spegnimento. Sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso le persone intossicate per poi trasportare una donna in ospedale per ulteriori cure, gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia che hanno messo in sicurezza l'area in attesa di ulteriori accertamenti. Ad intervenire anche i Carabinieri della stazione di Sabaudia.