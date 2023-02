Violento tamponamento tra due auto in via Pontina Vecchia, ferita una donna di 72 anni. L'incidente tra una Opel Astra guidata da un un uomo e una Mercedes Classe A si è verificato oggi alle ore 18.00 nella zona di Casalazzara, all'altezza dell'intersezione con via Torre Bruna. Uno scontro violento che ha provocato l'esplosione degli air bag e la fuoriuscita di olio dell'Opel Astra, nella quale è rimasta ferita la 72enne che si trovava a bordo sul lato navigatore.

La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza e poi condotta al pronto soccorso di Aprilia. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l'Opel Astra, forse a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità che in quel punto è molto presente, ha perso il controllo del mezzo che ha tamponato la Classe A che lo precedeva. A causa del sinistro il tratto stradale è stato interdetto per diverso tempo, per permettere i soccorsi della donna e le operazioni di rimozione delle vetture e di pulizia dei detriti dalla strada.