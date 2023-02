Non c'è pace per i residenti della zona dei pub nel centro di Latina. Alla luce di nuovi esposti che prospettano una diffusa condizione di disturbo della quiete pubblica, la Polizia Locale di Latina ha avviato una nuova campagna di controlli per prevenire tutti quei comportamenti che rischiano di aggravare la situazione quando l'inverno lascerà il posto a un clima più favorevole, quindi aumenterà l'afflusso di giovani tra le strade che compongono il quadrilatero tra via Neghelli, via lago Ascianghi, via Cesare Battisti e corso Matteotti. Ispezioni che hanno già fatto scattare sanzioni amministrative per alcuni gestori.

Buona parte dei problemi vissuti dai residenti della zona dei pub è provocata dal brusio dei clienti che di sera, soprattutto nel fine settimana, si affollano all'esterno dei pub: un vociare che troppo facilmente sfocia nel baccano. Un problema sul quale alcuni esercenti del quartiere, che concentra una parte consistente dei locali notturni della città, lavorano da anni anche assicurando la presenza di addetti alla vigilanza privata, voluti prima di tutto per prevenire gli episodi di violenza, come risse e aggressioni, ma anche e soprattutto per tenere a bada i giovani più chiassosi.

È anche vero però che alcuni gestori di pub, anche in epoca recente, si sono lasciati andare a comportamenti poco rispettosi della quiete pubblica, di fatto violando le norme vigenti. Tenendo conto che non sono consentite le emissioni sonore all'esterno dei locali, alcuni commercianti erano già stati sanzionati lo scorso anno perché avevano rivolto le casse acustiche verso l'esterno attraverso porte e finestre, principalmente per allietare la permanenza dei clienti nelle serate più affollate, finendo però per alimentare il baccano.

La nuova campagna di controlli avviata in questo periodo, quando si registrano meno presenze di giovani in strada, ha permesso alla Polizia Locale di contrastare sul nascere quei comportamenti che da qui a qualche mese avrebbero potuto creare nuovi problemi ai residenti. In questo contesto di controlli gli agenti del Comune hanno scoperto che i dehors presenti in strada davanti a tre locali erano dotati di casse acustiche: al momento delle ispezioni erano spente, ovvero non emettevano musica, ma la loro installazione è vietata dal regolamento comunale e per questo i gestori dei tre pub sono stati sanzionati. Si tratta di un illecito di natura amministrativa, ma in caso di reiterazione possono scattare la sospensione o la revoca della licenza.