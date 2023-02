Perde il controllo della sua autovettura e dopo una carambola il mezzo finisce contro un palo, mentre il conducente viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso. L'incidente autonomo che si è concluso con il bilancio di un ferito grave, si è consumato la notte scorsa lungo via Aprilia, la strada periferica situata nel Comune di Cisterna. Stando a una primissima ricostruzione il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni, stava percorrendo la strada quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che dopo una carambola di alcuni metri è finita fuori strada contro un palo del telefono. Un impatto terribile, che ha provocato danni ingenti al veicolo e conseguenze serie anche per il conducente che ha riportato ferite e fratture a seguito dell'impatto. A dare l'allarme sarebbero stati i residenti e passanti, che hanno allertato subito gli operatori del 118. Una volta giunta sul posto l'ambulanza della Croce Amica Heart Life, gli operatori hanno potuto constatare le condizioni del 46enne e disposto il trasferimento presso il pronto soccorso della casa di cura Città di Aprilia, dove è giunto in codice rosso per dinamica ma dove il ferito si trova tutt'ora ricoverato per accertamenti e per le cure mediche del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna, che si occupati di effettuare tutti i rilievi necessaria a fare chiarezza sull'esatta dinamica del sinistro, con ogni probabilità slegato da fattori esterni. A loro spetterà il compito di ricostruire l'accaduto e cercare di capire cosa abbia distolto dal tracciato l'uomo alla guida. Anche per questo sono stati disposti come da prassi i controlli volti a verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue, per poter escludere o confermare che possa essere stato lo stato di alterazione del 46enne alla guida a provocare il sinistro nel quale non sono rimaste coinvolte altre autovetture o altre persone. Nelle prossime ore con l'esito degli esami alla mano, sarà possibile fugare ogni dubbio almeno su questa circostanza.