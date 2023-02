Disagi stamattina in via Don Minzoni per una copiosa perdita d'acqua causata da un guasto accidentale della condotta idrica sotterranea, tranciata per errore dagli operai che stavano eseguendo il taglio dell'asfalto per la posa dei cavi elettri necessari per alimentare i nuovi lampioni in fase di installazione.

È successo in prossimità di uno degli ingressi del mercato annonario, dove l'acqua ha allagato parte della carreggiata.

I lavori sono stati sospesi in attesa che il guasto venga riparato dagli operatori del pronto intervento del gestore della rete idrica.