Sono stati davvero tanti i gruppi scolastici che quasi quotidianamente hanno visitato la mostra e moltissimi i ragazzi, bambini, adulti che hanno dipinto nei laboratori che si sono tenuti, al punto che tutti insieme andranno a comporre, come tessere di un puzzle, una grande opera che verrà esposta al termine dell'esposizione. Un po' di acqua e sapone e si riparte: la cultura e l'arte hanno radici profonde e rami forti che rendono ombra e riparo a chi ne voglia beneficiare».

«Al di là di questo gesto vandalico, assolutamente da condannare – hanno detto Mantini e Innamorato – abbiamo raccolto parole di grande soddisfazione, da parte dell'artista, per l'imprevedibile consenso e partecipazione.

Fortunatamente si trattava di tempere lavabili con l'acqua, appositamente scelte per farle usare ai bambini, dunque l'opera artistica ad olio è stata subita ripulita senza riportare evidenti conseguenze, come pure il pavimento e gli arredi. Occorrerà, invece, un intervento di tinteggiatura della parete.

