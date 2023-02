Marco Pannone, il giovane di Fondi aggredito a inizio dicembre scorso a Londra all'esterno del pub nel quale lavorava è ancora ricoverato al King's College Hospital, famoso ospedale universitario e importante centro traumatologico a Denmark Hill Camberwell nel distretto londinese di Lambeth. Le sue condizioni restano purtroppo gravi, anche se non più in terapia intensiva. Come ha spiegato la mamma del giovane Enza: «La situazione resta difficile per Marco e anche per noi che gli stiamo accanto». Nel frattempo prosegue la gara di solidarietà che ha permesso alla Pro Loco di Fondi di inviare alla famiglia Pannone altri 1.230 euro per una cifra complessiva di 13.860 euro dall'inizio della raccolta iniziata appena dopo Natale. Purtroppo, però, non arrivano nuove notizie né in ambito sanitario dove le condizioni del giovane non migliorano, con i genitori che ribadiscono come «Vorremmo tanto che possa migliorare così da trasferirlo in un ospedale italiano, ma dobbiamo aspettare». Neppure le indagini della Polizia londinese, danno risposte positive. La Pro Loco spiega come al momento non c'è «nessuna notizia sulle indagini dei responsabili della violenta aggressione avvenuta nelle prime ore della notte del 3 dicembre scorso».

Per chi volesse aderire alla raccolta, è possibile inviare un bonifico direttamente all'Iban della Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale la dicitura "Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari". Per maggiori informazioni, spiega il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli, è possibile rivolgersi al numero di telefono 329 77 64 644.