Incidente tra quattro auto sulla Nettunense, due feriti e strada chiusa per oltre un'ora nel territorio di Aprilia. E' questo il bilancio del tremendo scontro che si è verificato ieri sera sulla 207 all'altezza dello svincolo per via della Chimica, un sinistro che ha visto coinvolte quattro vetture: una Smart, una Nissan Micra, una Bmw e una Toyota; un impatto violento che ha fatto esplodere l'air-bag di diverse feriti. Nell'impatto sono rimasti feriti una donna al volante della Smart e un ragazzo alla guida della Toyota, trasportati dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Città di Aprilia. Sul posto per eseguire i rilievi sono interventi gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso il tratto della Nettunense, deviando il traffico proveniente da Aprilia in via della Chimica per permettere la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto. La strada è stata riaperta intorno alle ore 22.00.