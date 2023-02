Gli accertamenti disposti in ospedale dalla Polizia Locale dopo il suo ricovero, hanno confermato i sospetti sulle condizioni di alterazione psicofisica in cui guidava il cinquantenne romeno che domenica pomeriggio ha provocato un frontale in via Aspromonte urtando l'auto di una giovane coppia con due bimbe di quattro mesi e sei anni a bordo. Anzi, i risultati delle analisi hanno rivelato persino un quadro più grave del previsto perché l'uomo non è risultato positivo soltanto all'alcol come paventato dal suo stato confusionale, oltretutto con un tasso alcolemico elevato, la fattispecie più grave per il codice della strada: il test tossicologico infatti ha rivelato l'ulteriore positività alla cocaina. Per fortuna i componenti della famiglia coinvolta nel sinistro non hanno riportato particolari conseguenze, ma era piuttosto chiaro che lo straniero guidasse in stato di alterazione perché zigzagava vistosamente e aveva provocato il frontale invadendo la corsia opposta di marcia. Alla luce dei risultati delle analisi, quindi, l'uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale.