Momenti di tensione ieri pomeriggio quando un dipendente del market Carrefour in zona Piccarello ha bloccato un adolescente subito dopo le casse, per un presunto caso di furto. Il minorenne infatti aveva acquistato dei prodotti, ma era stato notato mentre nascondeva altra merce, a quanto pare cioccolata per poco meno di venti euro. Quando il dipendente del market lo ha bloccato, praticamente sulla porta, è scaturito un battibecco tra i due e il cassiere è caduto ferendosi in maniera lieve. Nel frattempo era scattata la segnalazione al 112 e una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta per documentare l'accaduto, identificando il minore in attesa che i responsabili della struttura decidano se formalizzare o meno la querela. Il dipendente è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, ma si è allontanato prima di ricevere le cure.