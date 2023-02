Dall'Arpa Lazio arrivano i dati rassicuranti per la popolazione di Aprilia rispetto all'incendio nell'ex Freddindustria del 1 febbraio.

Sono infatti arrivati i primi risultati monitoraggio dell'aria condotto dai tecnici dell'agenzia subito dopo il rogo per verificare la presenza di sostanza inquinanti nella zona, analisi della quale si evince un valore di diossina pari a 0,03 che come spiega l'Arpa: "è inferiore al valore di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano". Sono invece ancora in corso le analisi per quanto riguarda Pcb e Benzo(a)pirene.